«Живу еще»: Паулс рассказал о самочувствии после операции Раймонд Паулс назвал неважным свое состояние после перенесенной операции

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил ТАСС, что чувствует себя неважно после перенесенной операции. Маэстро не стал раскрывать детали вмешательства, но поделился переживаниями последнего времени.

После операции чувствую себя средненько. Но живу еще. <…> У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо, — сказал Паулс.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что 90-летнего Паулса госпитализировали. Автор хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле признался, что у него проблемы со здоровьем, но не уточнил какие.

В 2024 году появилась информация, что Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. По предварительным данным, после операции на глазах композитор перестал носить очки и начал испытывать трудности с чтением нот.

