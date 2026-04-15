15 апреля 2026 в 11:11

«Живу еще»: Паулс рассказал о самочувствии после операции

«Живу еще»: Паулс рассказал о самочувствии после операции

Латвийский композитор Раймонд Паулс Латвийский композитор Раймонд Паулс Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил ТАСС, что чувствует себя неважно после перенесенной операции. Маэстро не стал раскрывать детали вмешательства, но поделился переживаниями последнего времени.

После операции чувствую себя средненько. Но живу еще. <…> У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо, — сказал Паулс.

Накануне, 15 апреля, стало известно, что 90-летнего Паулса госпитализировали. Автор хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле признался, что у него проблемы со здоровьем, но не уточнил какие.

В 2024 году появилась информация, что Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. По предварительным данным, после операции на глазах композитор перестал носить очки и начал испытывать трудности с чтением нот.

Ранее сообщалось, что российский актер Ефим Шифрин перенес операцию. Юморист в начале года самостоятельно обратился к врачам с жалобами на уплотнение в плече. Как пишет источник, его госпитализировали с подозрением на онкологию.

