Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали

Народный артист СССР, автор хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле Раймонд Паулс попал в больницу, о чем сам сообщил РИА Новости. Композитор признался, что у него проблемы со здоровьем, но не уточнил, какие.

Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем, — рассказал он.

В 2024 году появилась информация, что Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. По предварительным данным, после операции на глаза композитор перестал носить очки и начал испытывать трудности с нотами.

Раймонду Паулсу 90 лет. Он написал музыку для хитов певцов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других звезд. Паулс — народный артист СССР и лауреат премии Ленинского комсомола. С 1989 по 1993 годы он занимал пост министра культуры Латвии.

