14 апреля 2026 в 13:56

Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали

Композитор Раймонд Паулс попал в больницу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист СССР, автор хитов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле Раймонд Паулс попал в больницу, о чем сам сообщил РИА Новости. Композитор признался, что у него проблемы со здоровьем, но не уточнил, какие.

Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем, — рассказал он.

В 2024 году появилась информация, что Паулс может завершить карьеру из-за проблем со зрением. По предварительным данным, после операции на глаза композитор перестал носить очки и начал испытывать трудности с нотами.

Раймонду Паулсу 90 лет. Он написал музыку для хитов певцов Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле и других звезд. Паулс — народный артист СССР и лауреат премии Ленинского комсомола. С 1989 по 1993 годы он занимал пост министра культуры Латвии.

Ранее актер Тихон Котрелев, известный по сериалам «Хирург» и «Тихий Дон», был экстренно госпитализирован в психиатрическую больницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, могла стать алкогольная зависимость, которой страдает артист. Близкие забили тревогу после того, как он три дня не выходил на связь.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
