Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома Минюст США признал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Трампа

Минюст США признал стрельбу возле Белого дома вечером 23 мая очередной попыткой покушения на президента Дональда Трампа, сообщает ABC News. Администрация главы государства вновь обратилась к федеральному судье с просьбой снять ограничения на строительство бального зала с усиленными мерами безопасности.

В заявлении ведомства сказано, что злоумышленник «снова попытался расправиться с президентом, его родными и его персоналом». Мужчина приблизился к контрольно-пропускному пункту Секретной службы, «ловко извлек из рюкзака винтовку крупного калибра и начал стрелять прямо в сторону резиденции американского лидера».

Минюст также уточнил, что действующий запрет на возведение нового танцевального зала в президентской резиденции — это «стыд для нашего государства». Кроме того, авторы документа утверждают, что новое помещение превратится в «надежное укрытие» для защиты от нападавших.

Здание будет оснащено прочной крышей, способной выдержать атаку дронов, колоннами, устойчивыми к ракетам и беспилотникам, пуленепробиваемыми и взрывостойкими стеклами, а также системами вентиляции военного класса. На крыше зала разместят «дронную станцию и огневые позиции для снайперов, которые будут оберегать Белый дом и всю столицу».

Ранее сообщалось, что американец Несир Бест является подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом. Мужчина уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.