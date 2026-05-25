Американские власти озвучили выводы по стрельбе у Белого дома

Минюст США признал стрельбу возле Белого дома вечером 23 мая очередной попыткой покушения на президента Дональда Трампа, сообщает ABC News. Администрация главы государства вновь обратилась к федеральному судье с просьбой снять ограничения на строительство бального зала с усиленными мерами безопасности.
В заявлении ведомства сказано, что злоумышленник «снова попытался расправиться с президентом, его родными и его персоналом». Мужчина приблизился к контрольно-пропускному пункту Секретной службы, «ловко извлек из рюкзака винтовку крупного калибра и начал стрелять прямо в сторону резиденции американского лидера».
Минюст также уточнил, что действующий запрет на возведение нового танцевального зала в президентской резиденции — это «стыд для нашего государства». Кроме того, авторы документа утверждают, что новое помещение превратится в «надежное укрытие» для защиты от нападавших.
Здание будет оснащено прочной крышей, способной выдержать атаку дронов, колоннами, устойчивыми к ракетам и беспилотникам, пуленепробиваемыми и взрывостойкими стеклами, а также системами вентиляции военного класса. На крыше зала разместят «дронную станцию и огневые позиции для снайперов, которые будут оберегать Белый дом и всю столицу».
Ранее сообщалось, что американец Несир Бест является подозреваемым в стрельбе рядом с Белым домом. Мужчина уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.