Стала известна реакция иностранных журналистов на трагедию в Старобельске

Лантратова: иностранные журналисты в Старобельске скрывали слезы

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Иностранные журналисты, которые приехали на место трагедии в Старобельске, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, рассказала ИС «Вести» уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова. По ее словам, во время визита они изучали снимки и осматривали личные вещи погибших детей.

Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые появлялись у них на глазах. И когда они ходили по общежитию, когда они заходили в комнаты этих погибших детей, они видели личные вещи, они видели правду, что никаких военных вещей там нет. Главное, что никаких военных баз нет даже в радиусе рядом с этим колледжем… Они говорили: «Это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать», — заявила она.

Ранее Лантратова отметила, что «старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевских властей. В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития профессионального колледжа погиб 21 человек.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представителя Латвии в ООН Саниту Павлюту-Десландес можно сравнить с медсестрами Саласпилсского концлагеря, в котором они отбирали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Комментарий дипломата последовал после того, как та назвала удар по общежитию «фейком и провокацией».

