Не только «Орешником»: как еще Россия может наказать Киев за Старобельск

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по целям на Украине в ответ на террористические атаки по гражданским объектам, сообщило Минобороны РФ. Мишенями стали пункты военного управления, авиабазы и предприятия украинского ВПК. Они были атакованы в том числе баллистическими ракетами «Орешник». Эксперты уверены: давление на Киев будет расти, а целями для новых ударов вполне могут стать ключевые представители украинской власти. Как Россия накажет ВСУ за атаки на мирное население — в материале NEWS.ru.

Как Россия наказала Украину за Старобельск

22 мая Вооруженные силы Украины при помощи ударных БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В момент обстрела в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами трагедии стал 21 студент, еще более 60 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал эту атаку террористической, подчеркнув, что рядом с учреждением не было объектов военного назначения или спецслужб. Глава государства дал поручение МИД РФ донести всю информацию о трагедии до международного сообщества, но обратил внимание — одними заявлениями дело не ограничится. Минобороны получило приказ представить предложения по ответу на удар ВСУ.

В ночь на 24 мая ВС РФ атаковали цели на Украине, применив баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические — «Кинжал» и «Искандер», а также крылатые — «Циркон». Кроме того, были использованы ударные БПЛА. Минобороны России сообщило, что в зону поражения попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Предположительно, в числе пораженных целей оказалось предприятие по производству дронов-камикадзе FP-1 в Белой Церкви (Киевская область). Военкор Александр Коц сообщил, что под удар попали также объекты энергетической и промышленной инфраструктуры в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской областях, а также в Полтаве, Одессе и Днепре. Минобороны России не комментировало эти сведения.

После ударов президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях признал, что украинская ПВО не смогла сбить «баллистику» ВС РФ. При этом он обратился к США, Европе и другим странам с призывом не оставлять страну «наедине» с Россией.

Фото: МО РФ

Что ждет Украину

МИД России 25 мая выступил со специальным заявлением. В ведомстве подчеркнули, что атака ВСУ на Старобельск стала «вопиющим свидетельством террористической сущности киевского режима», при этом и правительство Украины, и его западные спонсоры продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

«В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений и командным пунктам», — заявили в министерстве и призвали иностранных граждан как можно скорее покинуть украинскую столицу.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что давление ВС РФ на Украину будет только расти. При этом под удары могут попасть не только военные объекты и предприятия ВПК.

«Цель на таком удалении, как Киев, достижима не только „Орешником“, но и любыми другими средствами с той же мощностью заряда. Понятно, что в Киеве хватает предприятий, хватает логистических и управленческих центров. Что конкретно поражено, мы не знаем. Но дело, думаю, уже не только в объектах, а в ключевых фигурах киевского режима. И здесь можно было бы применять точечные удары уже не только по предприятиям, а по конкретным лицам», — предположил эксперт.

При этом он полагает, что Зеленский не станет основной целью, так как его легко заменить. По мнению Мзареулова, удар может быть нанесен по Кириллу Буданову — главе офиса президента Украины.

«Вместо него (Зеленского. — NEWS.ru) появится примерно такой же или еще более безумный персонаж. Больший смысл будет иметь, если Зеленский останется один. Если уничтожаться будет его ближний и средний круг. То есть фигуры уровня министров, террорист Кирилл Буданов и тому подобные фигуры. Если убрать все потенциальные замены Зеленского и оставить его самого, логика событий может сильно измениться», — добавил историк спецслужб.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Куда еще может ударить Россия

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru отметил, что удары российской армии наносят существенный ущерб ВСУ — украинская военная система дает сбои. Однако полностью угроза атак со стороны Киева не устранена.

«Так происходит, на мой взгляд, потому, что украинская военная инфраструктура на нынешнем этапе войны носит уже скорее вспомогательный характер. Основные производственные центры находятся в Европе — их адреса уже публиковало наше Министерство обороны. Правда, бить по ним — значит провоцировать большую войну, полноценное столкновение со всем НАТО. И это будет уже совсем другая логика конфликта: он станет массовым», — заметил военный эксперт.

Мзареулов же не исключает возможности точечных атак против стран Североатлантического альянса. Но ВС РФ придется тщательно выбирать цели, полагает он.

«Очевидно, что Лондон и Париж пока неприкосновенны, поскольку Франция и Британия — ядерные державы. Если переносить удары за пределы Украины, то тут целью может быть либо Польша, как непосредственный организатор поставок Киеву вооружений, либо Германия — как экономический центр. А самый действенный вариант на уровне символики — Брюссель. Он не обладает ничем, кроме власти над теми же самыми Германией, Францией и Польшей», — указал эксперт.

Историк и политолог Владимир Андреев в разговоре с NEWS.ru предположил, что усилятся не только массированные удары по Украине, но и наступление ВС РФ непосредственно на земле.

«Мне кажется, что дело идет к полному освобождению Донбасса в ближайшее время. По крайней мере, те клещи, в которые берут ряд населенных пунктов в Донбассе, указывают именно на то, что готовится освобождение Славянска и Краматорска», — сказал он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Как защититься от атак ВСУ

Опрошенные NEWS.ru эксперты также обратили внимание на необходимость снизить риск новых ударов ВСУ по гражданским объектам в России. Для этого, по их словам, необходимо серьезно задуматься не только об ответных атаках, но и об укреплении обороны.

«Я надеюсь, что наше командование нащупает возможность решить два важных вопроса: первый — это уничтожение дронов там, где их изготавливают и откуда поставляют на территорию Украины. Второй — <...> „антидроновый щит“ должен быть таким, чтобы обнулить все усилия по нанесению результативных ударов по нашим объектам», — отметил Перенджиев.

Андреев в свою очередь подчеркнул: окончательно решить вопрос с ударами по регионам РФ поможет достижение более глобальной цели.

«Чтобы радикально предотвратить атаки на наше мирное население, на наших детей, нужна победа на СВО. И я уверен, что военные действия закончатся в итоге безоговорочной победой России и полной капитуляцией киевского режима», — подытожил политолог.

