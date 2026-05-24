МО подтвердило удар «Орешником» по объектам военного управления Украины

24 мая 2026 в 11:32

МО подтвердило удар «Орешником» и ракетами по объектам военного управления Киева

Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

Нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о поражении предприятия по производству дронов-камикадзе FP-1. По информации источника, завод находится в городе Белая Церковь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина своими террористическими ударами по детям вызвала жесткий ответ из России. Он считает, что Киев действовал намеренно, чтобы получить массовые прилеты по размещенным в столице структурам. По мнению Медведева, чем больше разрушений, тем проще украинскому руководству требовать деньги и оружие.

