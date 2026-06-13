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13 июня 2026 в 22:31

Две девочки утонули в озере под Тулой

МЧС: спасатели достали тела двух девочек из озера Восьмерка под Тулой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Две девочки возрастом семи и девяти лет утонули в озере Восьмерка в Тульской области, сообщили МЧС России по региону. Водолазы извлекли тела детей из водоема, который не был оборудован для купания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека, включая двоих детей, погибли при опрокидывании моторной лодки на озере Линево в Алтайском крае. Трагедия произошла вечером 13 июня в районе села Дмитро-Титово. По предварительным данным, лодкой управлял 46-летний мужчина, вместе с ним на борту находились шестеро детей. Судно перевернулось примерно в 12 метрах от берега. В результате погибли мужчина, а также дети восьми и девяти лет.

До этого стало известно, что житель Великобритании утонул, пытаясь спасти из моря свою собаку. Трагедия произошла на пляже в городе Брайтон. Пенсионер Гарет Джонс бросал теннисный мяч своему питомцу по кличке Конни, когда порывом ветра мяч унесло в воду, а собака последовала за ним. Хозяин почти мгновенно прыгнул за питомцем, но не смог спасти животное и сам не выбрался на берег. Сотни местных жителей помогали спасателям в поисках мужчины.

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утопления
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