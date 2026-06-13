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13 июня 2026 в 23:19

Серийный убийца женщин в Подмосковье раньше выйдет из тюрьмы

Суд уменьшил срок серийному убийце Филькину на три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Серийному убийце женщин Юрию Филькину смягчили приговор, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Теперь ему грозит 21 год и 9 месяцев заключения. Апелляционный суд учел, что мужчина явился с повинной, а также исключил признак угрозы применения насилия для трех пострадавших.

По версии следствия, Филькин совершал тяжкие преступления в Московской области в течение примерно двух лет, нападая на одиноких жительниц. Он применял насилие, совершал убийства и грабежи. В результате его действий погибли две женщины, а еще три пострадали. Ранее, в марте текущего года, его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что правоохранители раскрыли убийство 16-летней девушки, совершенное в 2005 году во Владимирской области. Виновным оказался 56-летний житель города Вязники. Спустя 20 лет на месте происшествия были найдены следы крови, которые позволили установить ДНК-профиль подозреваемого.

Кроме того, маньяка-педофила Владимира Александрова, который изнасиловал и убил в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку, отправили отбывать пожизненный срок в колонию «Черный дельфин». Там содержатся серийные убийцы, людоеды, террористы и основатели организованных преступных группировок.

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