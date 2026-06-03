Утопил девочку в подвале: педофила-убийцу отправили к людоедам

Маньяка-педофила Владимира Александрова, который изнасиловал и убил в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку, отправили отбывать пожизненный срок в колонию «Черный дельфин». NEWS.ru рассказывает о преступлении Александрова и о том, в каких условиях он будет отбывать наказание.

Будет сидеть с террористами

После неудачной попытки обжаловать свой приговор с пожизненным сроком осенью 2025 года Владимир Александров был отправлен по этапу. Теперь, как выяснил E1.RU, убийцу направили отбывать наказание в колонию строгого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин».

Колония «Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Там содержатся серийные убийцы, людоеды, террористы и основатели организованных преступных группировок.

В «Черном дельфине» поддерживается строгая изоляция от контактов между заключенными. Большинство живут в камерах по два — четыре человека, но есть и те, кого сажают в одиночки.

Пытался сбежать на СВО

11-летняя жертва Александрова пропала 30 августа 2024 года. В тот день убийца позвал соседа по общежитию — отца девочки — на шашлыки во дворе дома. Тот отказался, сославшись на ночную смену на заводе. Так злоумышленник понял, что девочка в эту ночь будет ночевать в одиночестве. Ее мама недавно умерла от рака.

«Пьяный мужчина заманил к себе в комнату девочку, совершил в отношении беспомощного ребенка преступления сексуального характера. В ночь на 31 августа, спустившись в подвал своего дома, злоумышленник задушил малолетнюю и оставил там ее тело, накрыв дверью», — сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

Колония «Черный дельфин» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативникам пришлось осушить затопленный подвал, чтобы найти тело девочки. Как только труп обнаружили, Владимир Александров стал одним из первых подозреваемых.

Правоохранители вскрыли его комнату в общежитии, обнаружили следы замытой крови и секс-игрушки в шкафу. Сам же насильник и педофил улетел в Москву, намереваясь заключить контракт и уйти на СВО. До этого он уже участвовал в боях в составе ЧВК «Вагнер». В аэропорту Внуково мужчину задержали.

Насиловал больную женщину и подругу

Александров ранее уже был судим за изнасилование. Но пока велось разбирательство, выяснилось, что по возвращении с фронта мужчина изнасиловал еще двух женщин, прежде чем расправился с ребенком.

В тот же месяц, когда педофил изнасиловал и убил 11-летнюю девочку, он также надругался над своей знакомой.

Будучи пьяным, 5 августа он под надуманным предлогом привел к себе в комнату 20-летнюю девушку. Мужчине было заведомо известно, что у девушки имеется психическое расстройство. В своем жилище он надругался над пострадавшей. Издевательства продолжались четыре часа.

4 июня 2025 года на суде выступила еще одна жертва Александрова. Девушка пришла к нему с сестрой, и, когда они остались одни, он начал к ней приставать.

Она не сопротивлялась из-за страха перед ним. Несколько часов он удерживал ее в квартире, а потом проводил домой. Близкие узнали о случившемся лишь спустя месяц от полиции, после убийства 11-летней девочки. Тогда девушка рассказала о произошедшем.

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