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03 июня 2026 в 16:24

«Собака съела ежа»: живодер пинал таксу в подъезде

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Севастополе зоозащитники написали пять заявлений на мужчину, который избил свою таксу. Однако в полиции выяснили, что мужчина не просто зоосадист, но и находится в розыске по статье о мошенничестве. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Бил руками и ногами

В Севастополе начали разбирательство в отношении мужчины, который избивал свою собаку. Полицейские уже установили личность агрессора. Им оказался 32-летний уроженец Татарстана.

«В ОМВД России по Гагаринскому району вчера в вечернее время обратилась местная жительница с заявлением о том, что в лифте многоквартирного дома по адресу ул. Степаняна, д. 2а/2 мужчина наносил собаке удары руками и ногами, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, личность мужчины установлена. Им оказался 32-летний приезжий из Татарстана», — сообщили в УМВД.

«Собака накосячила»

Кадры с избиением опубликовал Telegram-канал «ЧП Севастополь». В записи с камер видеонаблюдения, установленных в лифте и подъезде, видно, как молодой человек в кадре пинает таксу и прикрывает нос из-за запаха от животного.

Зоозащитники тут же бросили клич, чтобы найти хозяина собаки и забрать у него животное. Владельцами пса оказалась семейная пара, которая работает в одном из местных кафе. Активисты пришли к месту их работы и вызвали на разговор. И девушка, и молодой человек ответили на претензии агрессией.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам одной из активисток, хозяйка посоветовала мужчине: «Извинись и [бей] дальше». Она настаивала, что вправе применять те методы воспитания питомца, которые сочтет нужными. Парень же попытался убедить зоозащитников, что собака получила пинки за дело.

«Собачка живет в прекрасных условиях. Она любима. Собачка косячит и съела ежа на рыбацком причале. Воняло так, что к ней подойти невозможно было. Собачка получила за то, что она накосячила. Это мое право, это моя собака», — рассказал мужчина во время беседы на веранде.

Еще и мошенник?

По словам активистки, которая активно предавала историю огласке, владельцев животного уже уволили из кафе, а всего на мужчину, который пинал таксу, написали пять заявлений.

«Мое заявление сегодня уже было пятым, как мне сказал сотрудник полиции. Вчера все это было зафиксировано, и работа уже началась, то есть сотрудники работают. Но чем больше заявлений, тем лучше общественный резонанс. Человека надо очень быстро найти и забрать собаку. То есть у нас сейчас задача — забрать собаку. Давайте сделаем доброе дело вместе», — обращается к подписчикам автор Telegram-канала «За животных! Нет живодерам!».

Она же в следующем видео сообщила, что пинавший собаку мужчина находится федеральном розыске.

«Оказывается, наш товарищ находится в федеральном розыске. В Кирове [преследуется] за мошенничество», — делится активистка.

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