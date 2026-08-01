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01 августа 2026 в 20:41

Собаку расчлененной модели Божук не возвращают ее матери

Мать погибшей в Одинцово модели Божук заявила об исчезновении ее собаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мать расчлененной в подмосковном Одинцово модели Натальи Божук Марина заявила, что местная жительница не возвращает ей собаку, принадлежавшую ее дочери, пишет Telegram-канал «112». По ее словам, спаниеля уже несколько дней удерживает у себя 22-летняя девушка, которая сначала обещала вернуть животное, но затем перестала выходить на связь. Женщина заявила, что намерена обратиться в полицию и попросить приобщить заявление о пропаже собаки к уголовному делу.

Божук пропала 17 июля после того, как вышла из дома погулять с собакой. Последним ее видел сожитель, с которым у нее произошел конфликт. После исчезновения женщины мужчина уехал, предположительно, в Турцию и был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что убитой в Одинцовском городском округе женщиной оказалась участница конкурса «Миссис Россия — Вселенная — 2017». В 2017 году Божук получила титул «Миссис Очарование». Позже она стала организатором конкурса «Миссис Сахалин — 2018» и модного показа Sakhalin Fashion Day 2018.

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