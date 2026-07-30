Подозреваемый в расчленении российской модели попал на видео Подозреваемый в убийстве модели в Подмосковье попал на видео

Подозреваемый в расчленении модели в Подмосковье мужчина попал на видео в день совершения преступления, сообщает Telegram-канале «112». На записи показан подъезд дома, где проживала девушка.

Видно, как 18 июля подозреваемый выходит из подъезда вместе с собакой — именно благодаря этому животному позже в поле была обнаружена сумка с останками. По предварительным данным, видео зафиксировало мужчину уже после того, как он совершил убийство.

После исчезновения девушки он в течение нескольких дней выносил из квартиры пакеты. Согласно информации канала, модель нашли 29 июля в сумке посреди поля, и в этом помогла ее собака. Пес находился недалеко от того места, где было обнаружено тело.

Ранее в ГСУ СК России сообщили, что москвича, обвиняемого в убийстве и расчленении собственного отца, арестовали на два месяца. В ходе следственных действий фигурант подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. По версии следствия, конфликт между мужчиной и его пожилым отцом произошел в квартире на улице Палехской. Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил родственника дубинкой по голове, из-за чего тот скончался на месте.