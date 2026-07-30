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30 июля 2026 в 14:32

Россия выступила против одностороннего расширения шельфа США в Арктике

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Al Carrera/Global Look Press
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Российская делегация на сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) заявила, что не признает одностороннее расширение США границ континентального шельфа, передает РИА Новости. В Москве считают, что решение Вашингтона, принятое в 2023 году в отношении Арктики и Берингова моря, не соответствует международной практике и необходимым процедурам.

Российская Федерация не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы «расширенного» шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур, — говорится в заявлении российской делегации.

Российская сторона заявила, что возможные односторонние действия США по освоению морского дна в этих пределах являются недопустимыми. Россия также призвала США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Арктика является законной частью суверенной территории РФ. По его словам, международное право подтверждает позицию России по данному вопросу.

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