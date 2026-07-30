«Нужно восстанавливать реноме»: Масалитин о матче «Балтика» — «Динамо» Экс-футболист Масалитин считает, что в матче «Балтика» — «Динамо» нет фаворита

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — «Динамо» нет фаворита, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что в случае неудачи любой из команд могут начаться неприятные разговоры.

«Балтика» в первом туре проиграла и, конечно, постарается реабилитироваться при своих болельщиках. Но и «Динамо» оступилось, нужно восстанавливать реноме одного из главных соискателей медалей. Понятно, что дома и стены помогают, но, на мой взгляд, фаворита в этой встрече нет. В случае неудачи у обеих команд могут начаться непонятные разговоры и критика, — сказал Масалитин.

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет в Калининграде 1 августа в 20:45 мск. В первом туре бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. «Балтика» на выезде уступила ЦСКА — 1:2.

Ранее Масалитин заявил, что московскому «Спартаку» предстоит тяжелая игра во втором туре РПЛ против грозненского «Ахмата». По его словам, красно-белые столкнутся с очень хорошей командой. Масалитин отметил, что командам не нужен дополнительный настрой на «Спартак».