«На них настраиваться не надо»: Масалитин о матче «Ахмат» — «Спартак» Экс-футболист Масалтин: «Спартаку» будет трудно в матче с «Ахматом»

Московскому «Спартаку» предстоит тяжелая игра во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, красно-белые столкнутся с очень хорошей командой.

«Спартак» столкнется с очень хорошей и мотивированной командой. Как показывает практика, южные команды преображаются дома, находят дополнительную мотивацию при своих болельщиках. Ну и на «Спартак» настраиваться не надо. Москвичам предстоит очень тяжелая игра, — сказал Масалитин.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет в Грозном 2 августа в 20:30 мск. В первом туре красно-белые обыграли дебютанта РПЛ «Родину» со счетом 3:0. «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» 1:1.

Ранее экс-игрок армейцев Зоран Тошич заявил, что ЦСКА будет бороться за первую тройку в этом сезоне РПЛ. Он предположил, что московский клуб еще может подписать несколько новичков до закрытия трансферного окна. Тошич высоко оценил игру полузащитника Данила Кругового, отметив, что тот может здорово выступать на любой позиции.