Масалитин назвал условие для успешного выступления «Ахмата» в РПЛ

Грозненский «Ахмат» может выполнить задачу по попаданию в топ-5 Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. Он отметил, что коллектив может хорошо сыграть несколько игр подряд, а затем провалиться.

Говорят, что у «Ахмата» задача быть чуть ли не в пятерке. [Станислав] Черчесов — очень амбициозный человек. Наверное, на «Спартака» будет дополнительный настрой. Прошел всего один тур, надо смотреть. Самое главное, чтобы их хватило на сезон. Чтобы не играли отрезками: они могут выдать пять-шесть хороших игр, а потом провалиться. Если получится — вполне могут выполнить задачу, — сказал Масалитин.

В первом туре РПЛ «Ахмат» сыграл вничью 1:1 с «Локомотивом». Встреча проходила в Москве. Во втором туре команда Черчесова сыграет со «Спартаком».

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Спартаку» будет очень непросто в игре против «Ахмата» в Грозном. По его мнению, эта встреча завершится вничью или победой столичного клуба с разницей в один мяч.