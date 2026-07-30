«Будет непросто»: Мостовой оценил перспективы «Спартака» в игре с «Ахматом» Мостовой: «Спартаку» будет очень непросто в матче против «Ахмата» в Грозном

Московскому «Спартаку» будет очень непросто в игре второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» в Грозном, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых и сборной России Александр Мостовой. По его мнению, эта встреча завершится вничью или победой столичного клуба с разницей в один мяч.

«Спартак» ожидаемо спокойно обыграл «Родину», все закономерно. «Ахмат» уже в весенней части прошлого чемпионата здорово себя проявлял. В первом матче против «Локомотива» они выглядели хорошо, ни в чем не уступали, заслуженно сыграли вничью и отыгрались после привоза защитника [Турпал-Али] Ибишева. Играют в Грозном. «Спартаку» будет очень непросто. Если «Спартак» и выиграет, то в один мяч, не исключаю ничью, — сказал Мостовой.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет в Грозном 2 августа в 20:30 мск. В первом туре красно-белые обыграли дебютанта РПЛ «Родину» со счетом 3:0. «Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» 1:1.

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