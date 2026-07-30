Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля

В ночь на 30 июля над Россией сбили свыше 250 украинских беспилотников. Дроны ударили по складам Wildberries в Пензенской области и в Удмуртии. Собака спасла российских штурмовиков в ДНР. Москвича задержали по подозрению в госизмене. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.
Над какими регионами России сбили украинские беспилотники
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 258 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Под ударом оказались, в частности, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская области, а также акватории Черного и Азовского морей.
В Удмуртии одно из предприятий подверглось атаке украинских беспилотников, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. По оперативным данным, пострадавших в результате атаки нет.
В Курской области за сутки сбили 134 дрона ВСУ. Приграничные районы подверглись 131 артиллерийскому обстрелу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Пятнадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших нет», — добавил он.
В порту Тамань в Краснодарском крае были зафиксированы повреждения инфраструктуры после атаки беспилотников, несколько человек пострадали, сообщила Южная транспортная прокуратура.
Обломки беспилотника упали на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое были госпитализированы.
В центре Горловки был поврежден многоквартирный жилой дом в результате атаки Вооруженных сил Украины, заявил мэр города Иван Приходько. По его словам, две мирные жительницы получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.
Помимо жилого дома, под удар попала инфраструктура коммунального предприятия города. Административные здания, оборудование и транспорт получили повреждения.
За минувшие сутки в Запорожской области жертвой ударов ВСУ стал мирный житель, еще восемь человек получили ранения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В Куйбышевском муниципальном округе, при въезде в село Смирново, противник атаковал с помощью беспилотника легковой автомобиль. К сожалению, один человек скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. На этом же участке трассы осколки повредили автомобиль „Газель“, где ранения получили три человека — всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.
По его словам, украинская армия также ударила по Энергодару, Васильевке, Токмакскому, Мелитопольскому, Акимовскому, Приморскому и Приазовскому муниципальным округам. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Как беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии
В Пензенской области при атаке беспилотников на склад Wildberries пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, на территории логистического объекта было зафиксировано открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
«Порядка 200 сотрудников эвакуировано», — отметил Мельниченко.
В Сарапуле Удмуртской Республики на складе Wildberries произошло возгорание после атаки дронов ВСУ, сообщила пресс-служба компании. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуировали.
В Wildberries также заявили, что перестроили логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие объекты.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры Wildberries в Удмуртии и Пензенской области, сообщила журналистам представитель ведомства Светлана Петренко.
В Екатеринбурге после введения режима беспилотной опасности эвакуировали сотрудников склада Wildberries, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена», — отмечается в заявлении.
В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.
Как дроны ВСУ разбрасывают «новые лепестки» на гражданских объектах в ЛНР
Военные ВСУ стали использовать беспилотники для разбрасывания противопехотных мин — «новых лепестков» — на гражданских объектах Кременского округа в ЛНР, сообщил в Telegram посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, это пластиковые контейнеры, внутри которых находятся взрывчатое вещество и взрыватель нажимного действия.
Мирошник отметил, что детонация мины может привести к травматической ампутации конечности вплоть до летального исхода от потери крови или болевого шока.
Как собака спасла большое число российских бойцов в Торском ДНР
Собака по кличке Баста помогала российским военнослужащим спасаться от украинских беспилотников в населенном пункте Торское в ДНР, заявил журналистам хозяин пса, штурмовик группировки войск «Центр» с позывным Морген. По его словам, обладающее тонким слухом животное предупреждало бойцов о приближении дронов до того, как их звук слышал человек.
«Если пес лежит спокойно, можно двигаться и вести себя расслабленно. Если вскочил, уши как локаторы, пытается выслушать, начинает лаять, значит, где-то приближается „вражеская птица“ (БПЛА. — NEWS.ru). То есть надо искать укрытие», — сказал Морген.
По словам военнослужащего, за несколько лет Баста спасла большое число российских бойцов от ударов дронов ВСУ.
Москвича задержали за перевод денег на криптокошелек сотрудников Службы безопасности Украины
Силовики задержали 35-летнего жителя Москвы за перевод денег на криптовалютный кошелек, используемый Службой безопасности Украины для финансирования диверсий, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем запрещенной террористической организации через Telegram.
«На территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина России 1991 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отметили в ЦОС.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против трех юных жителей Смоленской области, пытавшихся совершить взрыв на железной дороге, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По данным следствия, подростки действовали по инструкции кураторов.
«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении.
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