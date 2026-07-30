Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля

Налет на склады WB, удар по порту Тамань, пес-герой: ВСУ атакуют РФ 30 июля

В ночь на 30 июля над Россией сбили свыше 250 украинских беспилотников. Дроны ударили по складам Wildberries в Пензенской области и в Удмуртии. Собака спасла российских штурмовиков в ДНР. Москвича задержали по подозрению в госизмене. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 258 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Под ударом оказались, в частности, Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская области, а также акватории Черного и Азовского морей.

В Удмуртии одно из предприятий подверглось атаке украинских беспилотников, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. По оперативным данным, пострадавших в результате атаки нет.

В Курской области за сутки сбили 134 дрона ВСУ. Приграничные районы подверглись 131 артиллерийскому обстрелу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Пятнадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. <…> Погибших нет», — добавил он.

В порту Тамань в Краснодарском крае были зафиксированы повреждения инфраструктуры после атаки беспилотников, несколько человек пострадали, сообщила Южная транспортная прокуратура.

Обломки беспилотника упали на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое были госпитализированы.

В центре Горловки был поврежден многоквартирный жилой дом в результате атаки Вооруженных сил Украины, заявил мэр города Иван Приходько. По его словам, две мирные жительницы получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Помимо жилого дома, под удар попала инфраструктура коммунального предприятия города. Административные здания, оборудование и транспорт получили повреждения.

За минувшие сутки в Запорожской области жертвой ударов ВСУ стал мирный житель, еще восемь человек получили ранения, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В Куйбышевском муниципальном округе, при въезде в село Смирново, противник атаковал с помощью беспилотника легковой автомобиль. К сожалению, один человек скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. На этом же участке трассы осколки повредили автомобиль „Газель“, где ранения получили три человека — всем им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.

По его словам, украинская армия также ударила по Энергодару, Васильевке, Токмакскому, Мелитопольскому, Акимовскому, Приморскому и Приазовскому муниципальным округам. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как беспилотники ВСУ атаковали склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

В Пензенской области при атаке беспилотников на склад Wildberries пострадал один человек, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, на территории логистического объекта было зафиксировано открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.

«Порядка 200 сотрудников эвакуировано», — отметил Мельниченко.

В Сарапуле Удмуртской Республики на складе Wildberries произошло возгорание после атаки дронов ВСУ, сообщила пресс-служба компании. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал эвакуировали.

В Wildberries также заявили, что перестроили логистические цепочки. Прием поставок и отгрузка заказов временно осуществляются через другие объекты.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры Wildberries в Удмуртии и Пензенской области, сообщила журналистам представитель ведомства Светлана Петренко.

В Екатеринбурге после введения режима беспилотной опасности эвакуировали сотрудников склада Wildberries, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. В настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена», — отмечается в заявлении.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как дроны ВСУ разбрасывают «новые лепестки» на гражданских объектах в ЛНР

Военные ВСУ стали использовать беспилотники для разбрасывания противопехотных мин — «новых лепестков» — на гражданских объектах Кременского округа в ЛНР, сообщил в Telegram посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, это пластиковые контейнеры, внутри которых находятся взрывчатое вещество и взрыватель нажимного действия.

Мирошник отметил, что детонация мины может привести к травматической ампутации конечности вплоть до летального исхода от потери крови или болевого шока.

Как собака спасла большое число российских бойцов в Торском ДНР

Собака по кличке Баста помогала российским военнослужащим спасаться от украинских беспилотников в населенном пункте Торское в ДНР, заявил журналистам хозяин пса, штурмовик группировки войск «Центр» с позывным Морген. По его словам, обладающее тонким слухом животное предупреждало бойцов о приближении дронов до того, как их звук слышал человек.

«Если пес лежит спокойно, можно двигаться и вести себя расслабленно. Если вскочил, уши как локаторы, пытается выслушать, начинает лаять, значит, где-то приближается „вражеская птица“ (БПЛА. — NEWS.ru). То есть надо искать укрытие», — сказал Морген.

По словам военнослужащего, за несколько лет Баста спасла большое число российских бойцов от ударов дронов ВСУ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Москвича задержали за перевод денег на криптокошелек сотрудников Службы безопасности Украины

Силовики задержали 35-летнего жителя Москвы за перевод денег на криптовалютный кошелек, используемый Службой безопасности Украины для финансирования диверсий, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем запрещенной террористической организации через Telegram.

«На территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина России 1991 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отметили в ЦОС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против трех юных жителей Смоленской области, пытавшихся совершить взрыв на железной дороге, сообщила пресс-служба регионального управления СК. По данным следствия, подростки действовали по инструкции кураторов.

«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении.

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