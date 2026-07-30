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30 июля 2026 в 14:52

Гастроэнтеролог предупредила, какую воду категорически нельзя пить

Гастроэнтеролог Кашух: категорически нельзя пить некипяченую водопроводную воду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Некипяченая водопроводная вода абсолютно непригодна для употребления, напомнила в беседе с URA.RU гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, она должна быть либо дистиллированной, либо прокипяченной.

Вода, которая изначально могла быть безопасной, может стать опасной к моменту выхода из крана из-за наличия микробов в водопроводных трубах. Единственный способ сделать воду безопасной для питья — это прокипятить ее, поскольку кипячение уничтожает бактерии, вирусы и паразитов. Минеральная вода помогает компенсировать потерю солей во время потоотделения. Однако при наличии заболеваний почек или гипертонии необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности ее регулярного употребления, — отметила Кашух.

Она подчеркнула, что утренний прием воды натощак помогает восполнить потерю жидкости за ночь и запускает обменные процессы. Врач также порекомендовала пить воду комнатной температуры или слегка прохладную — от плюс 12 до 15 градусов. Более холодные напитки могут вызвать переохлаждение горла и спровоцировать простуду.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что сочетание травяных чаев с лекарствами может вызвать у организма нежелательные реакции и неприятные симптомы. Она напомнила, что наиболее безопасным вариантом этого напитка считается ромашковый.

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