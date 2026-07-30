Политолог ответил, сможет ли Трамп сделать США великой арктической державой

Президент США Дональд Трамп не сможет сделать страну великой арктической державой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт Международного клуба «Валдай» политолог Андрей Кортунов. По его словам, попытки Вашингтона нарастить военное присутствие в Арктике не приведут к быстрому результату из-за отсутствия технологий и опыта.

Сейчас в США провозглашаются цели создания мощного ледокольного флота. При Джо Байдене (экс-глава Белого дома. — NEWS.ru) была подписана трехсторонняя договоренность с Канадой и Финляндией, которые должны помочь Соединенным Штатам в этом строительстве. Может быть, Трамп пересмотрит все это и начнет создавать такой флот самостоятельно. Но в США нет технологий и опыта в этом. Возможно, сейчас нарастят темп в связи с претензиями на Гренландию. Но в любом случае это потребует времени. Единственное, если глобальное потепление приведет к быстрому таянию арктических льдов, тогда утвердить свой флаг в Северном Ледовитом океане США будет легче. Но когда это произойдет и в какой форме — сказать никто точно не может. Поэтому Трамп не сможет превратить США в великую арктическую державу, — пояснил Кортунов.

Ранее российская делегация на сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну заявила, что не признает одностороннее расширение США границ континентального шельфа. В Москве считают, что решение Вашингтона, принятое в 2023 году в отношении Арктики и Берингова моря, не соответствует международной практике и необходимым процедурам.