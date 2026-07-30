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30 июля 2026 в 15:35

«Дело не быстрое»: политолог об односторонних планах США расширить шельф

Политолог Кортунов: закон позволит США расширить шельф только в 2030-х годах

Штаб-квартира ООН Штаб-квартира ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В соответствии с требованиями ООН США могли бы увеличить границы континентального шельфа лишь в 2030-х годах, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его словам, ранее у Вашингтона не было такой потребности.

Заявки на расширение своего континентального шельфа делаются уже достаточно долго. Сколько я себя помню, со стороны разных стран — Норвегии, Канады и России — такие запросы есть. И существуют определенные процедуры, которые используются при выдвижении таких требований. То есть существует Комиссия ООН [по границам континентального шельфа]. Там очень длительное рассмотрение. Оно тянется буквально годами. Конечно, если бы сейчас США действовали по правилам, то есть подали бы соответствующую заявку и подготовили пакет документов, тогда бы американские притязания на расширение части своего шельфа были бы рассмотрены где-то в начале 2030-х годов. Это дело не быстрое, — пояснил Кортунов.

Однако он подчеркнул, что есть еще одно затруднение: процедуры по расширению касаются Конвенции ООН по морскому праву. По словам эксперта, это соглашение — ключевой документ для обсуждения вопросов, связанных с морским шельфом. Политолог отметил, что Вашингтон когда-то подписал этот документ, но так и не ратифицировал его.

На протяжении длительного времени США практически не интересовались Арктикой. Если интересовались, то в контексте вопроса о правовом статусе так называемого Северо-Западного прохода. Канадцы считали это своими территориальными водами, а американцы доказывали, что они международные. Долгое время у Вашингтона не было потребности заниматься этим вопросом, поскольку самый удобный для него транзит между Тихим и Атлантическим океанами проходит через Панамский канал. Только в последние годы США стали позиционировать себя как арктическую страну, которая не просто является членом Арктического совета, но и имеет реальную инфраструктуру для развития территорий, — заключил Кортунов.

Ранее российская делегация на ассамблее Международного органа по морскому дну заявила, что не признает одностороннее расширение Соединенными Штатами границ континентального шельфа. В Москве считают решение Вашингтона, принятое в 2023 году в Арктике и Беринговом море, не соответствующим международной практике и необходимым процедурам.

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