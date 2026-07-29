Европа отвернулась от США: как спор в ООН ослабит антироссийский фронт

Между США и Францией разгорелся конфликт из-за голосования по продлению полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Он осуждал действия Израиля в Газе, чем вызвал недовольство американцев. Представители Парижа в ответ заявили, что больше не считают Штаты «маяком прав человека». Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают: это очередное доказательство раскола на Западе. Как США поссорились с Европой и как Россия может воспользоваться ситуацией — в материале NEWS.ru.

Из-за чего поссорились Франция и США

Делегация США демонстративно покинула заседание Совета Безопасности ООН по Украине во время выступления Франции из-за того, что представители Пятой республики ранее нелестно высказались о действиях Вашингтона. Поводом для спора стало голосование по кандидатуре верховного комиссара ООН по правам человека.

Перепалка разгорелась между дипломатами двух стран в соцсетях. Франция раскритиковала Штаты за то, что они вместе с РФ, КНДР и еще семью странами выступили против продления полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года. На своем посту Тюрк неоднократно критиковал Израиль за действия против палестинцев, а также призывал расследовать случаи гибели людей, находившихся под стражей американских миграционных органов.

Постпредство Франции в ООН заявило, что США «когда-то были маяком прав человека», но ныне лишились этого титула.

«Сегодня они стоят бок о бок с Северной Кореей, Никарагуа и Мали, в изоляции. И мир больше не слушает их», — гласит публикация в аккаунте миссии в соцсети Х.

Фолькер Тюрк Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в свою очередь обвинил Париж в покровительстве «некоторым из худших нарушителей прав человека».

«Франция проголосовала за человека, который поучал свободные, суверенные демократии, такие как США, Великобритания и Израиль, одновременно сближаясь с худшими угнетателями в мире», — заявил он.

В итоге заместитель постпреда Штатов Дэн Негреа на заседании СБ ООН заявил, что американская сторона будет игнорировать выступления Франции, пока Париж не откажется от своей «снисходительной и неуважительной риторики». Он также назвал последние заявления постпредства Пятой республики «политизированной чушью» и «лицемерным позерством».

Что происходит между США и Европой

Позиция Вашингтона не привела к отстранению Тюрка от должности верховного комиссара по правам человека. Решение о продлении его полномочий поддержали 144 государства. США в ответ на это пригрозили пересмотреть объемы финансирования организации и характер своего участия в ее работе.

Этот демарш стал продолжением затяжного конфликта администрации президента Штатов Дональда Трампа с ООН. В январе 2026 года американский лидер даже подписал меморандум о прекращении участия и выходе США из 66 международных организаций, включая 31 структуру под эгидой ООН.

При этом и история с Францией — не первый конфликт нынешних американских властей с Европой. Трамп активно критикует ЕС за отсутствие поддержки операции ВС США против Ирана. Больше всех достается Испании, которая отказалась предоставить американским вооруженным силам свои базы для атак на Исламскую Республику: Трамп назвал испанцев ужасными партнерами по НАТО и «безнадежными, плохими» людьми, отказавшись иметь с ними что-либо общее.

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Элитолог кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что разногласия США и стран Европы лежат как в политической, так и в экономической и идеологической плоскостях.

«Европа ругается не столько с США, сколько с правыми консерваторами в лице Трампа и его команды. В большинстве стран ЕС у власти либералы, у которых с нынешним главой Штатов идеологические противоречия. Если США обвиняют в потакании нарушениям прав человека — это очень серьезно. Ведь именно Штаты и никто другой всегда считались светочем демократии», — пояснил эксперт.

По словам политолога, европейцы на фоне противостояния с США стараются найти себе союзников. С этой целью они уже ищут контактов с Китаем: год назад, например, состоялся 25-й саммит ЕС — Китай, для участия в котором в Пекин прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Антониу Кошта.

Более того, в КНР также указывают на проблемы с правами человека в США. Канцелярия Госсовета республики еще в 2024 году выпустила доклад, в котором отметила: политическое, экономическое и социальное господство в Штатах удерживает правящее меньшинство. В то же время простых людей «превращают в маргиналов», игнорируя их права и свободы.

«Обратите внимание: риторика Франции и риторика Китая очень похожи. Обе страны считают, что США уже не лидеры демократического мира. И китайцы, и европейцы устали от диктата США — в том числе ценностно-идеологического», — заметил Журавлев.

Как этот конфликт отразится на России

Политолог-европеист доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев рассказал NEWS.ru, что раскол сейчас наметился не только в отношениях США и Евросоюза, но и внутри самого ЕС. И главной движущей силой здесь опять оказалась Франция.

«Она как единственная страна Евросоюза с собственным ядерным оружием пытается вести политику, независимую от англосаксонского вектора, и стать настоящим европейским лидером — поэтому и спорит со Штатами по разным поводам», — отметил эксперт.

Однако остаются и те точки, в которых интересы США и Франции сходятся, — речь, по словам Трухачева, идет о противостоянии России.

«И консерватор Трамп, и либерал Эммануэль Макрон согласны с тем, что Россию нужно ограничивать. Просто Макрон считает, что победить ее нужно прямо сейчас, а Трамп — что можно отложить на потом, после Китая», — добавил собеседник.

Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press

Европеист считает, что РФ в этих условиях нужно рассчитывать не на конфликт США и ЕС, а на приход к власти в Евросоюзе более рациональных лидеров.

«Если, например, в 2027 году на выборах во Франции победит Марин Ле Пен, то отношения Москвы и Парижа могут улучшиться. А если Жордан Барделла, то вряд ли», — пояснил он.

Однако главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин придерживается иного мнения. По его словам, перепалка в ООН — констатация факта, что Запад уже расколот и больше не будет единым.

«Дело даже не в идеологии, а в том, что у США кончились силы: они не в состоянии быть мировым гегемоном и объяснять всем, что и как делать», — сказал собеседник NEWS.ru.

Он обратил внимание, что самостоятельную от Штатов политику сегодня стараются вести не только Франция, но и Великобритания с Германией.

«Их курс часто противоречит курсу США. Например, Штаты и Британия противостоят друг другу на Украине: у каждой страны там свои агенты влияния, которые ведут разную игру», — напомнил Савин.

Эксперт убежден, что в мире сейчас складывается реальная многополярность, причем крупные европейские страны тоже хотят быть полюсами влияния и силы.

«Поэтому они и позволяют себе публично „пинать“ США: хоть в рамках полемики в ООН, хоть в вопросах поддержки американских военных авантюр. России такое отсутствие единства в западном мире, конечно, на руку», — заключил политолог.

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