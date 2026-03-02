Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран

Испания запретила вооруженным силам США использовать свои военные базы для нанесения атак по территории Ирана, заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, которые приводит Reuters, их использование допустимо исключительно при соответствии Уставу ООН.

Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться ни для чего, что не включено в соглашение с Соединенными Штатами, или для чего-либо, что не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций, — сказал дипломат.

По данным Reuters, 15 американских самолетов уже покинули испанские объекты. Не менее семи бортов совершили посадку на авиабазе Рамштайн в Германии.

Великобритания первоначально также отказывалась предоставить США свои базы для операции против Ирана. Однако 1 марта премьер-министр Кир Стармер заявил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Стармера, который запретил использование американской авиабазы на острове Диего-Гарсия. Он подчеркнул, что Стармер был обеспокоен законностью этого запроса.