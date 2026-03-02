Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:53

«Чтобы лизуны лизали, где надо»: Шнуров «снял порчу» с Байкала

Шнуров заявил, что снял порчу с Байкала после полизавшего лед SHAMAN

Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Сергей Шнуров во время концерта в Иркутске заявил, что вместе с публикой провел обряд «очищения Байкала от лизунов» после того, как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) облизал лед на озере. Он попросил поклонников совершить обряд: поднять руку вверх и поклониться. Фанаты опубликовали видео с выступления в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Вчера под эту песню мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали, — отметил музыкант.

Ранее SHAMAN обвинил людей, которые раскритиковали его за «осквернение» Байкала, в их испорченном сознании. Артист объяснил, что облизал лед озера, потому что был поражен его красотой. Певец также подчеркнул, что не нарушал законы РФ. Он опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым усердием облизывает поверхность замерзшего водоема.

Дронов до этого анонсировал выпуск новой песни, посвященной Байкалу. Он рассказал, что поездка на озеро оставила в его душе неизгладимый след. Артист намекнул, что его необычный жест, связанный с озером, стал своеобразной рекламой будущей композиции.

Сергей Шнуров
Байкал
SHAMAN
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.