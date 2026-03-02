«Чтобы лизуны лизали, где надо»: Шнуров «снял порчу» с Байкала Шнуров заявил, что снял порчу с Байкала после полизавшего лед SHAMAN

Певец Сергей Шнуров во время концерта в Иркутске заявил, что вместе с публикой провел обряд «очищения Байкала от лизунов» после того, как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) облизал лед на озере. Он попросил поклонников совершить обряд: поднять руку вверх и поклониться. Фанаты опубликовали видео с выступления в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Вчера под эту песню мы всем залом снимали порчу с Байкала. Чтобы лизуны лизали там, где надо, а где не надо — не лизали, — отметил музыкант.

Ранее SHAMAN обвинил людей, которые раскритиковали его за «осквернение» Байкала, в их испорченном сознании. Артист объяснил, что облизал лед озера, потому что был поражен его красотой. Певец также подчеркнул, что не нарушал законы РФ. Он опубликовал ролик, запечатлевший, как он с особым усердием облизывает поверхность замерзшего водоема.

Дронов до этого анонсировал выпуск новой песни, посвященной Байкалу. Он рассказал, что поездка на озеро оставила в его душе неизгладимый след. Артист намекнул, что его необычный жест, связанный с озером, стал своеобразной рекламой будущей композиции.