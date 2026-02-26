Уехавшая в США экс-жена Шнурова «забыла» про крупные долги перед ФНС Baza: бывшей жене Шнурова заблокировали все счета из‑за долгов перед ФНС

Telegram-канал Baza сообщил, что бывшей жене певца Сергея Шнурова заблокировали все счета из‑за долгов перед налоговой. Согласно сведениям канала, в отношении Матильды возбуждено исполнительное производство, а сумма задолженности перед Федеральной налоговой службой составляет 85 тыс. рублей.

На данный момент, как отметила Baza, Шнурова живет в Лос‑Анджелесе, где открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. Канал подчеркнул, что если женщина вернется в Россию, так и не погасив долг, то ее могут не выпустить обратно.

По информации Baza, после развода Матильда получила элитную квартиру в центре Санкт-Петербурга и ресторанное дело. При этом, как уточнил канал, бизнес она закрыла в апреле 2025 года, а квартиру продала еще в 2021 году, после чего и переехала в США.

