18 марта 2026 в 12:32

В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России

Бутягина доставили в суд Варшавы на рассмотрение дела об экстрадиции на Украину

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Российского археолога Александра Бутягина доставили в Окружной суд Варшавы, который рассмотрит дело о его экстрадиции на Украину, передает РИА Новости. Ученый находится под стражей с начала декабря 2025 года.

Задержание представителя Государственного Эрмитажа произошло в Польше по запросу украинской стороны. Киев обвиняет Бутягина в проведении незаконных археологических поисков на территории Крыма. Изначально Окружной суд Варшавы арестовал россиянина на 30 дней, затем срок содержания под стражей был продлен до 4 марта. Заседание суда проходит в закрытом режиме.

Бутягин — автор множества научных публикаций, в том числе посвященных античному городу Мирмекию. Дело ученого вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги считают его преследование политически мотивированным.

В МИД России заявили, что обвинения Киева в адрес Бутягина носят абсурдный, политизированный и спекулятивный характер. Там также отметили, что российские дипломаты предпринимают все возможные усилия для оказания помощи задержанному. Посольство РФ в Варшаве поддерживает постоянный контакт с адвокатами и родственниками специалиста.

