МИД России выразил протест послу Польши из-за задержания археолога

МИД России вызвал посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского и выразил ему протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина в Варшаве. Как указано на сайте министерства, обвинения властей Украины в адрес Бутягина носят абсурдный, политизированный и спекулятивный характер. По данным ведомства, они связаны с его научной деятельностью в рамках археологической экспедиции в Крым.

Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима, — говорится в документе.

Ранее суд в Варшаве решил не переносить слушание об экстрадиции Бутягина на Украину. Близкие ученого подтвердили такой вердикт инстанции. Слушание должно состояться 15 января.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщал, что Бутягин понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. Дипломат отметил, что ученый знал о попадании в поле зрения украинских властей, но не ожидал активных действий.