03 марта 2026 в 16:25

Захарова иронично ответила на заявление Германии о нехватке данных по Ирану

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Германия регулярно подтверждает законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие достаточных сведений о Христе и о демократии, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она ответила на слова министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля о «нехватке» информации об ударах Соединенных Штатов и Израиля по Ирану.

При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии, — иронично отметила Захарова.

В частности, Вадерфуль заявил, что Германия не может назвать нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права. Глава ведомства аргументировал это отсутствием «всей полноты информации».

Захарова также отметила, что Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается. По ее словам, отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает.

