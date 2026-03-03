Иран объяснил, по какому принципу военные выбирают цели для ударов Иран заверил, что атакует исключительно военные цели

Иран в ходе вооруженного конфликта выбирает для своих атак исключительно военные цели Соединенных Штатов и Израиля, заявил представитель министерства иностранных дел республики Исмаил Багаи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания IRIB. Под прицел также попадают объекты, связанные с военной инфраструктурой.

Цели, которые выбирают наши вооруженные силы, — военные, — подчеркнул Багаи.

Ранее Кувейт раскрыл потери среди своих военных в ходе иранской ответной кампании. В Министерстве обороны страны сообщили, что 27 военнослужащих получили ранения в результате ударов Тегерана по территории государства.

По данным телеканала CBS, попавший под удар со стороны Ирана оперативный центр США в Кувейте не был должным образом укреплен и защищен. База представляла собой небольшое строение, которое переделали под офисное помещение. При этом окружающие его заграждения никак не защищают от ударов с воздуха.

Иран также атаковал стратегические пункты управления и комплекс с американским оборудованием в Бахрейне. В общей сложности ракетные удары нанесли по 10 целям.