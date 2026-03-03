Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 13:52

Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне

Запуск ракеты ВС Ирана Запуск ракеты ВС Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран атаковал стратегические пункты управления и комплекс с американским оборудованием в Бахрейне, сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на КСИР. В общей сложности ракетные удары нанесли по 10 целям.

Иран поразил ракетами десять ключевых и стратегических пунктов управления и объектов с оборудованием США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне, — говорится в заявлении.

Уточняется, что иранские войска попали по центру управления воздушным движением, расположенному на авиабазе. Кроме того, были поражены топливные баки для заправки самолетов и здание, в котором находились высокопоставленные американские военнослужащие.

В КСИР подчеркнули, что в результате атаки инфраструктура военной базы была целиком выведена из строя. При этом американские военные покинули объект.

Ранее США объявили об уничтожении командно-контрольных пунктов Корпуса стражей исламской революции. Военные также ударили по системам противовоздушной обороны республики, военным аэродромам и пусковым установкам ракет и беспилотников.

