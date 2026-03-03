Зимняя Олимпиада — 2026
Жительница Пензы спаслась от пьяного сожителя прыжком с балкона

Жительница Пензы избежала расправы прыжком с пятого этажа в сугроб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Пензы спрыгнула с балкона пятого этажа, спасаясь от пьяного сожителя с ножом, сообщает региональное УМВД. Девушка обратилась в полицию с заявлением на молодого человека 2001 года рождения, который угрожал ей убийством из-за недовольства ее общением с подругой.

Молодой человек выломал дверь, схватил гражданку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством. Через некоторое время он ослабил хватку и потерпевшей удалось выбраться из рук злоумышленника. Девушка убежала в зальную комнату, откуда с балкона 5-го этажа выпрыгнула, спасаясь от возлюбленного, — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, спасавшаяся от молодого человека девушка приземлилась в снежный сугроб. Уточняется, что она не получила повреждений.

Ранее в петербургском главке МВД сообщили о нападении на мужчину в торговом центре «Лето» на Пулковском шоссе вечером 3 марта. Неизвестный нанес прохожему три ножевых ранения в область спины около 21:00 мск и скрылся.

Кроме того, в Королевской больнице Эдинбурга сообщили о госпитализации двух человек, пострадавших утром 2 марта от нападения злоумышленника с двумя ножами в местном магазине. Власти не рассматривают инцидент как теракт, на месте работают экстренные службы.

