Жительница Пензы спаслась от пьяного сожителя прыжком с балкона Жительница Пензы избежала расправы прыжком с пятого этажа в сугроб

Жительница Пензы спрыгнула с балкона пятого этажа, спасаясь от пьяного сожителя с ножом, сообщает региональное УМВД. Девушка обратилась в полицию с заявлением на молодого человека 2001 года рождения, который угрожал ей убийством из-за недовольства ее общением с подругой.

Молодой человек выломал дверь, схватил гражданку и стал размахивать ножом, угрожая ей убийством. Через некоторое время он ослабил хватку и потерпевшей удалось выбраться из рук злоумышленника. Девушка убежала в зальную комнату, откуда с балкона 5-го этажа выпрыгнула, спасаясь от возлюбленного, — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, спасавшаяся от молодого человека девушка приземлилась в снежный сугроб. Уточняется, что она не получила повреждений.

