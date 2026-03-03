Королеве красоты разрезали лицо до кости на концерте t.A.T.u.

Незнакомка напала на косметолога из Кирова и разрезала ей лицо до кости на концерте t.A.T.u в Казани, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, девушку атаковали в уборной. Одна из незнакомок разбила об ее лицо стеклянный стакан.

Пострадавшая утверждает, что потеряла сознание, а когда пришла в себя, самостоятельно вышла в холл к охране. Сотрудники тем не менее отказывались вызывать скорую помощь и устраивать разбирательства. По словам девушки, пока она «заливала кровью пол», нападавшая кричала на нее и говорила, что ей «ничего не будет», а ее парень пытался наброситься на пострадавшую.

Медики полтора часа зашивали глубокую рану на лице. Как рассказала пострадавшая, полиция с ней не связывалась ни на месте, ни после передачи данных из больницы. Несмотря на звонки в 112, ей пришлось самой ехать в отделение писать заявление. Что сейчас с нападавшими, она не знает.

Пострадавшая работает косметологом в Кирове, раньше окончила школу моделей и победила в конкурсе красоты «Автоледи Кирова — 2025». Сейчас она восстанавливается дома: сильные боли и отек лица сохраняются, впереди долгая реабилитация.

Ранее сообщалось, что охранники столичного торгового центра «Щука» подверглись нападению со стороны группы агрессивных мужчин. Потасовка началась после того, как один из посетителей вступил в конфликт с сотрудниками охраны.