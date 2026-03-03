В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле

В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле TMZ: Тарантино не пострадал при ударах Ирана по Израилю

Американский режиссер Квентин Тарантино жив и не пострадал в результате ударов со стороны Ирана, сообщил порталу TMZ близкий к нему источник. Собеседник издания опроверг публикации в соцсетях о гибели режиссера.

Квентин жив, у него все в порядке, и у его семьи тоже, — сказал источник.

Режиссер вместе с семьей попеременно проживает в Израиле и Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило об ударе с использованием беспилотных летательных аппаратов по расположенной на севере Израиля авиабазе. В сообщении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории авиабазы Рамат-Давид.

До этого СМИ писали, что Иран продолжил наносить удары по израильской территории, в том числе с применением ракет, оснащенных кассетной боевой частью. В течение часа в нескольких районах страны звучали сирены воздушной тревоги, а Армия обороны Израиля зафиксировала новые пуски. Системы противовоздушной обороны еврейского государства привели в повышенную готовность.