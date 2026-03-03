Разрушения, вызванные израильскими авиаударами в городе Хош-эль-Рафка, недалеко от Баальбека на востоке Ливана

В Ливане раскрыли число жертв израильских атак Минздрав Ливана: 40 человек погибли в республике из-за ударов Израиля

Не менее 40 человек погибли в Ливане из-за ударов Израиля, заявил глава Минздрава республики Ракян Насер ад-Дин. Там добавили, что 246 мирных жителей получили ранения. По словам министра, которые приводит телеканал Al Jazeera, экстренную помощь людям будут оказывать не только государственные, но и частные медучреждения.

40 погибших и 246 раненых в результате нападений на Ливан со вчерашнего дня, — сказал глава ведомства.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что высокопоставленного представителя сил «Кудс» (подразделение спецназначения КСИР) Резу Хазаи ликвидировали в Бейруте накануне, 2 марта. Он отвечал за усиление военного потенциала движения «Хезболла». Убитый член КСИР также руководил штабом Ливанского корпуса организации.

До этого сообщалось, что «Хезболла» атаковала с помощью беспилотников авиабазу, расположенную на севере Израиля. В заявлении проиранской группировки уточняется, что атаке подверглись радиолокационные объекты и диспетчерские пункты, находящиеся на территории базы Рамат-Давид.