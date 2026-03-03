Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 17:39

В КСИР сообщили о еще одной уничтоженной системе ПРО THAAD

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран поразил ракетным ударом уже вторую систему противоракетной обороны THAAD США, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Первый комплекс был уничтожен 2 марта на базе ар-Рувайс в ОАЭ, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Вторая американская противоракетная система THAAD в регионе Западной Азии была поражена высокоточным ракетным оружием ВКС Корпуса стражей исламской революции и выведена из строя. Вчера также был уничтожен радар THAAD, размещенный на базе ар-Рувайс в ОАЭ. С уничтожением этих двух систем ракетные возможности Исламской Республики Иран для успешного поражения целей восстановлены, — говорится в заявлении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива.

В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных.

Корпус стражей Исламской революции после этого объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Ее подробности пока не раскрываются.

Иран
КСИР
США
Thaad
