Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:11

«Одни рабы»: в ГД оценили вероятность бунтов против Зеленского на Украине

Депутат Журавлев назвал маловероятными масштабные бунты против власти на Украине

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Украине происходят локальные выступления против действующей власти, но они мало влияют на ее позиции, сказал в интервью NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что для полноценных бунтов украинцам не хватает организации.

Сильный конфликт возможен, если само население решит убрать Владимира Зеленского, но для этого нужна организация, серьезная подготовка, даже лидеры. Вопрос в массовом, быстром движении — его пока не наблюдается, — подчеркнул депутат.

По его словам, на Украине очень развита система насилия, которая эффективно работает против населения страны.

Зеленский говорит: «У нас нет рабов». Но на самом деле там как раз одни рабы — другого нет, раз мужик на улицу выйти не может, — указал Журавлев.

Газета Politico ранее предположила, что после возможного заключения мирного соглашения с Россией на Украине не исключены массовые беспорядки. Журналисты опасаются, что дискуссии о территориальных уступках могут выйти из-под контроля и обернуться серьезными волнениями.

