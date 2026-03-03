Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 04:59

В Иране похоронили известного бодибилдера, получившего пулю в глаз

NTK: бодибилдер Сохараби получил пулю в глаз во время протестов в Иране и умер

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Иране скончался известный бодибилдер Давуд Сохараби, пишет Need To Know. Мужчина получил огнестрельное ранение в глаз во время подавления уличных протестов. Спортсмен, которого поклонники прозвали «иранским Брэдом Питтом» за внешнее сходство с голливудским актером, провел в коме более месяца после тяжелой операции.

Трагедия произошла вечером 7 января в Тегеране. Всего за пару часов до инцидента 30-летний атлет, владелец собственного фитнес-клуба, успешно выступил на соревнованиях, заняв почетное второе место. Однако на обратном пути он попал в зону разгона антиправительственных демонстраций. Одна из пуль, выпущенных силами правопорядка, попала Сохараби прямо в глаз.

Медики боролись за его жизнь почти семь недель, но 24 февраля сердце спортсмена остановилось. Прощание с чемпионом состоялось на следующий день при участии его близких, брата, невесты и многочисленных учеников, для которых он был не только тренером, но и кумиром.

Ранее стало известно, что массовые антиамериканские беспорядки охватили города Исламабад, Лахор, Пешавар и Карачи в Пакистане. Демонстранты пытались прорваться к зданиям дипломатических миссий США. В результате акций погибли 20 человек.

