03 марта 2026 в 06:00

Россиянам рассказали, какие опасности для здоровья может принести весна

Врач Павлова предупредила о весеннем всплеске заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В весенний период традиционно наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, иммунитет человека после холодов становится менее устойчивым и страдает от нехватки витаминов.

Весенний всплеск заболеваемости — это не миф, а закономерный биологический процесс. Именно в период оттепели клиники переполняются пациентами. Парадокс заключается в том, что потепление на улице не помогает иммунитету, а, напротив, создает для него «идеальный шторм». Первая причина — климатическая. Вирусы гриппа и ОРВИ обожают высокую влажность и температуру около нуля. В морозную погоду воздух сухой, и капли слюны с вирусом быстро кристаллизуются и оседают. При оттепели влажность растет, превращая воздух в густую взвесь, в которой патогены сохраняют активность часами, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что вторая причина кроется в «эффекте обманчивого тепла». По словам врача, как только температура воздуха поднимается выше нуля, многие спешат избавиться от пуховиков, заменив их на легкие куртки, и снять шапки. Она пояснила, что локальное переохлаждение приводит к спазму сосудов слизистых оболочек, снижая иммунитет.

Не спешите раздеваться: переход на весенний гардероб должен быть постепенным. Следите за сухостью обуви — промокшие ноги весной опаснее, чем в мороз. Поддержите организм полноценным сном и продуктами, богатыми цинком и селеном, — добавила Павлова.

Ранее терапевт Елена Ревкова порекомендовала людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями обратиться к врачу в начале весны. По ее словам, к межсезонью следует наладить режим сна и питания, а также увеличить физическую активность.

здоровье
врачи
болезни
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
