03 марта 2026 в 05:20

Пластический хирург назвала топ-5 зон для липосакции

Хирург Балакеримова: чаще всего липосакцию делают в области рук и живота

Липосакция наиболее часто проводится в зонах рук и живота, заявила NEWS.ru пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, пациенты также обращаются за процедурой из-за неудовлетворенности внешним видом подбородка, ног или талии.

Область рук, особенно плечевой участок и зона подмышек, часто вызывает недовольство из-за дряблости и локального скопления жира. Липосакция помогает уменьшить объем и сгладить контур, делая руки визуально более стройными и подтянутыми. При этом стоит обращать внимание на состояние кожи: если она слишком растянута, одной только процедуры может быть мало. Живот — не менее популярная зона. Здесь часто накапливаются устойчивые жировые отложения, которые плохо поддаются коррекции диетой. Липосакция может выполняться локально в верхнем или нижнем отделе живота либо в полном объеме, включая боковые области, — поделилась Балакеримова.

Она подчеркнула, что подбородок и область под ним — это зоны, где даже небольшое количество жира сильно влияет на профиль лица. По словам Балакеримовой, липосакция с тонкими канюлями помогает выгодно подчеркнуть линию нижней челюсти и шеи. Хирург указала, что операция считается щадящей, восстановление проходит быстро, а результат часто оказывается очень заметным.

Под круговой липосакцией ног подразумевают комплексное вмешательство: бедра, внутренние поверхности, ягодицы и иногда голени. Такой подход позволяет получить пропорциональный результат и избежать дисбаланса контуров. Он требует более тщательного планирования, особенно если одновременно меняется объем в нескольких зонах. Липосакция талии, в свою очередь, убирает «боковые валики» и подчеркивает изгибы корпуса, что особенно заметно при сочетании с моделированием живота и спины. Важна симметрия и аккуратное распределение объема, чтобы избежать неровностей и сохранить плавность линий, — заключила Балакеримова.

Ранее нутрициолог Юлия Кашапова посоветовала не винить себя при срыве во время диеты. По ее словам, такой случай можно рассматривать как начало «нулевого дня», с которого многие начинают свой путь к здоровому питанию.

