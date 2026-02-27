Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:58

Диетолог дала совет, что делать при срыве

Диетолог Кашапова: при срыве важно не корить себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При срыве во время диеты главное не корить себя, посоветовала диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что этот момент можно превратить в так называемый нулевой день, с которого принято начинать. По ее словам, следует спокойно и объективно оценить произошедшую ситуацию.

Признайте факт срыва без осуждения. Оцените ситуацию спокойно и объективно. Не корите себя. Ошибки неизбежны, особенно при изменении пищевых привычек. Осознание произошедшего — первый шаг к восстановлению контроля, — пояснила Кашапова.

Специалист уточнила, что после срыва следует задать несколько вопросов. Так, стоит проследить, что предшествовало срыву, находился ли человек в хорошем настроении и насколько реалистичным был план питания.

Ранее диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, что запрет на использование детей в рекламе фастфуда принесет пользу. Она отметила, что одобряет подобную инициативу.


