Диетолог дала совет, что делать при срыве

При срыве во время диеты главное не корить себя, посоветовала диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что этот момент можно превратить в так называемый нулевой день, с которого принято начинать. По ее словам, следует спокойно и объективно оценить произошедшую ситуацию.

Признайте факт срыва без осуждения. Оцените ситуацию спокойно и объективно. Не корите себя. Ошибки неизбежны, особенно при изменении пищевых привычек. Осознание произошедшего — первый шаг к восстановлению контроля, — пояснила Кашапова.

Специалист уточнила, что после срыва следует задать несколько вопросов. Так, стоит проследить, что предшествовало срыву, находился ли человек в хорошем настроении и насколько реалистичным был план питания.

