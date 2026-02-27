Зимняя Олимпиада — 2026
Во Львове мужчина спасся от мобилизации благодаря перцовому баллончику

Сотрудники ТЦК и полиция не смогли мобилизовать жителя Львова с баллончиком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во Львове произошел очередной инцидент с участием сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата), закончившийся госпитализацией трех человек, рассказал в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын. По его информации, местный житель применил перцовый баллончик против военкома и двоих сопровождавших его полицейских, которые хотели его мобилизовать.

В результате нападения все трое получили химические ожоги глаз и дыхательных путей, после чего были доставлены в медицинское учреждение. Военкор отмечает, что ситуация является крайне показательной для текущих настроений в украинском обществе, где уровень напряжения продолжает расти. Случаи, когда украинцы дают отпор военкомам не единичные.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК избили демобилизованного ветерана с инвалидностью. Как рассказал сын пострадавшего, отцу 55 лет и он давно снят с военного учета в связи с негодностью к службе.

Между тем стало известно, что украинские водители такси начали содействовать военкомам в проведении мобилизации. По данным источника, к пассажиру вместо заказанной машины может приехать микроавтобус с сотрудниками ТЦК или водители сами везут своих пассажиров не к месту назначения, а к дверям военкомата.

