Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 17:34

Появились кадры закладки бомбы во Львове

Появилось видео закладки бомбы и задержания подозреваемой в теракте во Львове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Сети появилось видео задержания предполагаемой исполнительницы теракта во Львове. На кадрах одетый во все черное человек в темное время суток переходит дорогу и подходит со свертком в руках к урне. Затем предполагаемый исполнитель теракта кладет туда принесенный кулек. На следующих кадрах правоохранители надевают на этого человека наручники.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали предполагаемую исполнительницу теракта во Львове. Как уточнил глава МВД Украины Игорь Клименко, в настоящее время известно о 25 раненых, которые пострадали в результате взрыва. Личность задержанной не раскрывается.

Мэр города Андрей Садовой заявил, что прогремевший взрыв — это террористический акт. Громкий хлопок раздался в центре города. Мэр уточнил, что, в частности, погибла девушка-полицейский.

Также глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля.

Львов
теракты
задержания
бомбы
