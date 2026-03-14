14 марта 2026 в 21:06

На Кубе вспыхнули массовые протесты из-за блэкаутов

Массовые протесты вспыхнули на Кубе из-за перебоев с электричеством и топливом

На Кубе начались массовые протесты из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива, передает Telegram-канал Readovka. В городе Морон демонстранты подожгли мебель, вынесенную из здания Компартии.

Американский конгрессмен Карлос Хименес поддержал протестующих, заявив о недовольстве кубинского народа диктатурой. Ранее акции проходили в Гаване и других районах страны.

Студенты присоединились к протестам из-за невозможности учиться без света и интернета. Президент Кубы сообщил о переговорах с США для урегулирования кризиса.

Ранее сообщалось, что власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца.

До этого Канель рассказал: на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

Кроме того, министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что возобновление авиарейсов между Россией и Кубой упирается в вопрос дозаправки самолетов. Он пояснил, что ведомство стремится избежать возможных рисков, связанных с политической обстановкой.

Дочь убитой в Москве риэлтора увезли в отдел полиции
Мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом
КСИР подтвердил гибель специального инспектора Генштаба ВС Ирана
Трамп отказался от переговоров с Ираном
Американцы подняли флаг над Каракасом
Пласт снега сошел с крыши дома и насмерть придавил двухлетнюю россиянку
Четыре мирные жительницы пострадали от атаки ВСУ в Белгородской области
Стало известно, почему подозреваемый в убийстве футболист поехал в Москву
Синоптик раскрыл тревожный факт о грядущем Эль-Ниньо
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
На Кубе вспыхнули массовые протесты из-за блэкаутов
Открылись новые детали о подозреваемом в убийстве москвички футболисте
Один факт о России заставил Орбана благодарить Бога
Россиянина избили на популярном курорте из-за доски для серфинга
Дибров вышел в свет с известным нутрициологом
Число атаковавших Москву БПЛА перевалило за 40
Жители российского города пожаловались на отсутствие света и воды
Появились данные о футболисте, подозреваемом в зверском убийстве москвички
Обида на Добронравова, бездетность, театр: как живет актер Сергей Дорогов
Топурия высказалась об отсутствии Пугачевой на музыкальных премиях
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

