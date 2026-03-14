На Кубе вспыхнули массовые протесты из-за блэкаутов Массовые протесты вспыхнули на Кубе из-за перебоев с электричеством и топливом

На Кубе начались массовые протесты из-за перебоев с электричеством и нехватки топлива, передает Telegram-канал Readovka. В городе Морон демонстранты подожгли мебель, вынесенную из здания Компартии.

Американский конгрессмен Карлос Хименес поддержал протестующих, заявив о недовольстве кубинского народа диктатурой. Ранее акции проходили в Гаване и других районах страны.

Студенты присоединились к протестам из-за невозможности учиться без света и интернета. Президент Кубы сообщил о переговорах с США для урегулирования кризиса.

Ранее сообщалось, что власти Кубы начали переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа из-за крупнейшего в истории страны энергетического кризиса. По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавил кубинскую переговорную группу, страна не получает топлива уже три месяца.

До этого Канель рассказал: на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. По его словам, они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

Кроме того, министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил, что возобновление авиарейсов между Россией и Кубой упирается в вопрос дозаправки самолетов. Он пояснил, что ведомство стремится избежать возможных рисков, связанных с политической обстановкой.