«Кровавая баня» в заливе Свиней: как Фидель Кастро навсегда опозорил США

Ровно 65 лет назад, 5 апреля 1961 года, президент США Джон Кеннеди одобрил план военного вторжения на Кубу с целью свержения правительства Фиделя Кастро. Менее чем через две недели десант высадился в бухте Кочинос — эти события вошли в историю как операция в заливе Свиней, которая завершилась полным провалом спецслужб Штатов. В чем просчитался Вашингтон, почему он до сих пор не оставил планов покорить Кубу и какой отпор ему даст Гавана в случае нового вторжения — в материале NEWS.ru.

Зачем США хотели устроить переворот на Кубе

В 1959 году на Кубе пал коррумпированный режим диктатора Фульхенсио Батисты. Под его началом экономика острова полностью переориентировалась на обслуживание американского рынка: корпорации из США контролировали значительную часть сахарной промышленности и горнодобывающей отрасли республики. Бо́льшая часть территории принадлежала богатым латифундистам — крупным частным землевладельцам, получавшим гигантские прибыли и использовавшим в хозяйстве почти бесплатный крестьянский труд. При этом безработица в стране достигала 40%.

Нищета и нарастающая социальная напряженность привели к тому, что в стране резко увеличилась популярность левых сил. Во главе их встали лидер подпольного «Движения 26 июля» Фидель Кастро и аргентинец Эрнесто Че Гевара, совместно сформировавшие повстанческую армию. С 1953 по 1959 год на Кубе шла партизанская война. Когда отряды бунтовщиков вплотную подошли к Гаване, Батиста, лишившийся к этому моменту поддержки армии, бежал из страны.

Поначалу новое правительство Кубы не отказывалось от контактов с США, но дало понять: оно готово продолжать сотрудничество лишь при условии ослабления экономической и политической зависимости острова от американцев. Кастро после прихода к власти запустил в стране радикальные экономические реформы — в том числе объявил национализацию предприятий — и начал заключать торговые соглашения с СССР. В ответ Штаты ввели против Кубы санкции, фактически спровоцировав дальнейшее укрепление ее связей с Советским Союзом, ведь без этого партнерства выживание экономики страны оказалось бы под вопросом. В 1961 году американские власти разорвали дипломатические отношения с Кубой, а Кастро в ответ заявил о социалистическом характере Кубинской революции.

Как проходила операция в заливе Свиней

К тому моменту США уже активно поддерживали отряды кубинских повстанцев, которые действовали против режима Кастро. При этом американцы активно дискредитировали правительство Кубы на международной арене. Одновременно в Центральной Америке под руководством ЦРУ готовились отряды кубинских наемников, бежавших с острова во время революции и собранных в «Бригаду 2506».

Cолдаты, марширующие против захватчиков в заливе Свиней на Кубе, 18 апреля 1961 года Фото: Picture Alliance/dpa/Global Look Press

Им была отведена ключевая роль в операции «Плутон»: по планам американских спецслужб, свержение Кастро должно было выглядеть как восстание граждан Кубы, недовольных новой властью. Эмигрантам после создания плацдарма следовало объявить о формировании временного правительства, а затем запросить помощь США для устранения лидера Кубинской революции.

Операция стартовала с бомбардировок трех кубинских аэродромов 15 апреля. США считали, что уничтожили почти все имевшиеся в распоряжении Кастро самолеты, но просчитались: Гавана знала о предстоящей атаке и всю технику переместили в безопасное место.

В ночь на 16 апреля в бухте Кочинос должен был высадиться первый отряд подготовленных Штатами кубинцев. Группировке из 168 человек предстояло стянуть на себя максимальное количество военных, однако побережье активно патрулировалось кубинскими силовиками, поэтому десант был сорван.

Около полуночи 17 апреля к бухте подошли основные силы США, в состав которых входили два десантных корабля и пять грузовых судов с боеприпасами, топливом и провиантом. Поддержку им оказывали два эсминца и два авианосца «Эссекс» и «Боксер». Высадка проводилась на трех участках острова. Поначалу десант не встретил особого сопротивления, однако вскоре о нем стало известно властям Кубы, которые направили на место подкрепление в виде сил «народной милиции» и пехотный батальон численностью 900 человек.

К рассвету в дело вступили «уничтоженные» кубинские ВВС, которые атаковали силы десанта. Были потоплены две десантные баржи и два транспортных судна — на одном из них находилась бо́льшая часть тяжелого вооружения и боеприпасов.

Как кубинцы опозорили США

«Бригада 2506» предприняла еще одну попытку высадки — на этот раз с воздуха. Однако это не оказало серьезного влияния на ход операции. К исходу 18 апреля продвижение вторгнувшихся на Кубу сил было остановлено, а вечером 19-го «завоеватели» полностью прекратили сопротивление.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что ЦРУ явно недооценило возможности правительства Кастро. Люди, поддержавшие революционера, были высоко мотивированы, легки на подъем и готовы в любой момент вступить в бой.

Кубинские эмигранты пробираются сквозь заросли во время тренировок на неустановленной базе в Карибском море, 17 апреля 1961 года Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

«До этого сторонники Кастро уже партизанили на острове, создали свою армию и выкинули с Кубы войска проамериканского режима Батисты. То есть это были люди опытные, и к тому же их поддерживал СССР — им успели дать танки и артиллерию. Кроме того, само положение революционеров на Кубе тогда было на подъеме — это был расцвет Кубинской революции, и они пользовались почти безоговорочной поддержкой населения. В таких условиях решить вопрос в пользу Вашингтона могло только непосредственное вмешательство армии США. Генералы предлагали Кеннеди такой вариант, но он грозил прямым конфликтом с СССР, и на это американцы не решились. А последовавший Карибский кризис еще больше уверил их в том, что Кубу пока трогать не надо», — объяснил собеседник.

Почему США не оставляют Кубу

Куба десятилетиями остается под санкциями США, а в начале 2026 года Вашингтон усилил давление на Остров свободы, введя топливную блокаду, — эти меры американский лидер Дональд Трамп объяснил соображениями нацбезопасности Штатов. После того как в январе американские спецслужбы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп не раз заявлял: Куба может быть следующей.

Дробницкий отметил, что в Венесуэле Штаты просто «скупили» ключевые элиты, которые сдали Мадуро с потрохами. Есть данные, что нечто похожее США пытались провернуть и на Кубе, однако пока не смогли добиться серьезных результатов.

«Непонятно, чем США могут соблазнить и купить кубинские элиты, учитывая, что революционеры на Кубе прекрасно понимают опасность краха своего режима. В США есть большая кубинская диаспора эмигрантов, бежавших от Кастро, и их потомков. Госсекретарь Марко Рубио, например, из этой среды. И у них очень распространены настроения: отомстить за отцов и дедов. Если они вернутся из Флориды на Кубу, то устроят там резню местных социалистов и правительственных чиновников. Кубинцы это прекрасно знают и понимают», — заметил эксперт.

Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что Трамп будет делать с Кубой

Заведующий центром ИАМП МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что власти США не станут повторять прежних ошибок и не решатся на новую военную операцию на Кубе — по крайней мере до тех пор, пока не закончится война с Ираном.

«Трамп — любитель ярких выступлений, а плохие ассоциации с прошлым ему не нужны. Однако исключать военный вариант тоже нельзя — на Кубе есть американская военная база, ЦРУ и Пентагон проводят слежку и прослушку на острове, постоянно ведут спутниковые съемки. Так что с организацией ракетных или авиаударов у них проблем, скорее всего, не будет. Но тут велики политические риски. Гораздо проще удушить Кубу экономически, а потом показать себя добрыми спасителями острова на выгодных Штатам условиях», — подчеркнул он.

Вопрос о силовом давлении на Кубу должен решаться на основе глубокой и серьезной аналитики, уверен Дробницкий.

«Есть ли такая у Трампа сейчас? А если и есть — прислушается ли он к ней? Это большой вопрос. С Венесуэлой аналитика была, и там все сработало. С Ираном ее или не было, или не приняли во внимание — и все получается не так, как хотелось Трампу. Кстати, сейчас есть информация, что ЦРУ советовало не лезть на Иран, но Белый дом не послушал. Кто и что советует сейчас хозяину Белого дома по Кубе — большая загадка», — заключил американист.

