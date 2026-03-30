Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу

Российский нефтяной танкер «Анатолий Колодкин» с грузом нефти смог прорваться к берегам Кубы. Почему США не остановили его, готов ли Трамп начать захват Острова свободы или сдался на фоне «пробуксовки» в Иране?
Что «Анатолий Колодкин» привез на Кубу
К 30 марта российский танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу с гуманитарным грузом нефти. Об этом официально сообщило Министерство транспорта РФ.
«В настоящее время судно ожидает разгрузки в порту Матансас», — сообщили в Минтрансе.
На борту «Анатолия Колодкина» — 100 тысяч тонн (порядка 730 тыс. баррелей) нефти, которая крайне необходима Кубе из-за санкционной блокады, введенной президентом США Дональдом Трампом.
Танкер вошел в территориальные воды Кубы ночью по московскому времени. Береговая охрана США, которая ведет патрулирование вод вокруг острова, не стала его задерживать вопреки прежним заявлениям Вашингтона. «Анатолий Колодкин» стал первым судном с энергоносителями, которое смогло добраться до Кубы за минувшие три месяца, после того как США вынудили Венесуэлу и Мексику отказаться от поставок на остров. По оценкам СМИ, российской нефти Кубе хватит на несколько недель, возможно, на месяц.
6 марта танкер покинул порт Усть-Луга. Длина судна составляет 250 метров, ширина 46 метров. Назван в честь выдающегося российского юриста в области морского права. Построен на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в Южной Корее.
Почему Трамп сдался и пропустил танкер из России на Кубу
В настоящее время Куба переживает острый топливный кризис. Ситуация обострилась в январе 2026 года после изменения позиции Трампа по блокаде острова. Через неделю после нападения США на Венесуэлу и захвата президента Николаса Мадуро глава Белого дома заявил, что Куба больше не получит нефти.
«Куба на протяжении многих лет жила за счет больших объемов НЕФТИ и ДЕНЕГ от Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла „услуги безопасности“ последним двум диктаторам Венесуэлы, НО БОЛЬШЕ НЕТ! Венесуэла больше не нуждается в защите от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках столько лет. Сейчас у Венесуэлы есть Соединенные Штаты Америки, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), чтобы защищать их, и защищать их мы будем. НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ НЕФТИ ИЛИ ДЕНЕГ, ИДУЩИХ В КУБУ — НОЛЬ!» — объявил Трамп, потребовав от властей Кубы «заключить сделку, пока не поздно».
Власти Кубы объявили, что США пытаются сделать жизнь населения острова невыносимой. К началу марта на острове практически закончилось топливо. Нет электроэнергии, бензина, не работает транспорт.
Трамп угрожал санкциям любой стране, которая попытается доставить топливо на Кубу. Однако 29 марта, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского борта № 1 по пути в свой гольф-клуб, он внезапно изменил мнение и теперь «не возражает» против отправки нефти на Кубу.
«Я сказал им: если какая-либо страна сейчас хочет отправить немного нефти на Кубу, у меня с этим нет проблем. Неважно, Россия это или нет. Это не окажет влияния — с Кубой покончено», — объявил Трамп.
Трамп собирается захватить Кубу? Что известно, когда начнется вторжение
Ранее Трамп неоднократно угрожал провести военный захват Кубы с целью смены власти на Острове свободы.
«Куба висит на волоске, у Кубы большие проблемы... У Вашингтона не осталось возможностей для давления, кроме вторжения и взрывов», — заявил он в январе 2026 года.
В феврале Трамп выразил предположение, что он может провести «дружественный захват» Кубы — чтобы назначить там правителем кого-то, кто его устраивает. В соцсетях предложили сделать президентом Кубы госсекретаря Марко Рубио (потомка кубинских эмигрантов), Трамп ответил, что ему нравится эта идея.
«Я считаю, что у меня будет честь захватить Кубу. Это будет хорошо. Это большая честь», — объявил Трамп в начале марта, подчеркнув, что может «сделать что угодно» с Кубой.
В Сети высказываются версии, что успешное сопротивление Ирана и «пробуксовка» США отвлекла Трампа от целей в Западном полушарии. Тем не менее он продолжает подчеркивать: Куба — «следующая».
Читайте также:
Когда разблокируют Telegram в России? Есть ли надежда, мнения за и против
Беспилотники ВСУ над Финляндией? Откуда они летят, угроза для России
Ситуация в Дубае 29 марта: удары по США, требования ОАЭ, новая цель Ирана