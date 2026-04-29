Трамп поручил своим помощникам длительную работу против Ирана

Президент США Дональд Трамп дал поручение своим помощникам разработать план продолжительной морской блокады Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По его мнению, альтернативные варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут для Вашингтона большие риски.

В последнее время глава Белого дома высказывался в пользу усиления экономического давления на исламскую республику путем недопущения выхода судов, включая нефтяные танкеры, из иранских портов. Однако, как отмечает издание, окончательное решение о дальнейшей тактике не принято. Трамп получает противоречивые советы относительно действий против Тегерана.

Так, часть чиновников открыто призывают Белый дом наращивать давление, однако есть и те, кто не согласен. Они предупреждают, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может навредить американской экономике и крайне негативно сказаться на результатах промежуточных выборов в Конгресс США для Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что стоимость военной операции Соединенных Штатов против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий.