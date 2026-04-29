29 апреля 2026 в 05:09

Трамп поручил своим помощникам длительную работу против Ирана

WSJ: Трамп поручил своим помощникам готовить план продолжительной блокады Ирана

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп дал поручение своим помощникам разработать план продолжительной морской блокады Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По его мнению, альтернативные варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут для Вашингтона большие риски.

В последнее время глава Белого дома высказывался в пользу усиления экономического давления на исламскую республику путем недопущения выхода судов, включая нефтяные танкеры, из иранских портов. Однако, как отмечает издание, окончательное решение о дальнейшей тактике не принято. Трамп получает противоречивые советы относительно действий против Тегерана.

Так, часть чиновников открыто призывают Белый дом наращивать давление, однако есть и те, кто не согласен. Они предупреждают, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может навредить американской экономике и крайне негативно сказаться на результатах промежуточных выборов в Конгресс США для Республиканской партии.

Ранее сообщалось, что стоимость военной операции Соединенных Штатов против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий.

США
Дональд Трамп
блокада
указы президента
