Путин поблагодарил за преданность одну категорию граждан

Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов социальной сферы за преданность делу, самоотверженность и отзывчивость, сообщает пресс-служба Кремля. Он также подчеркнул важную роль волонтерских и религиозных организаций. 8 июня в России отмечают День социального работника.

Высокие принципы гуманизма и милосердия, сострадания и служения людям всегда находили в нашем обществе неизменный отклик. Благодарю всех, кто занят в социальной сфере, за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в этой сфере трудятся сотрудники интернатов, домов ветеранов, центров социального обслуживания, которые помогают инвалидам, малообеспеченным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. Путин также отметил вклад бизнеса и социального предпринимательства, отметив, что их участие способствует повышению качества и доступности социальных услуг.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что перерасчет выплат для работающих пенсионеров произойдет 1 августа. Он отметил, что изменения будут проходить в беззаявительном порядке.