02 июня 2026 в 14:35

В Госдуме ответили, когда пересчитают выплаты работающим пенсионерам

Депутат Говырин: перерасчет пенсий произойдет 1 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перерасчет выплат для работающих пенсионеров произойдет 1 августа, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что изменения будут проходить в беззаявительном порядке.

Главное летнее событие приходится на 1 августа, это ежегодный беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров, и по закону он отличается от индексации. Основанием служат страховые взносы работодателя за 2025 год, а прибавка ограничена тремя баллами в год, что дает примерно 470 рублей в месяц, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что изменения затронут только официально трудоустроенных пенсионеров. По его словам, к августовскому перерасчету не будут применены коэффициенты за январь.

Ранее ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что средний размер накопительной пенсии после августовской индексации составит около 1,8–1,9 тыс. рублей в месяц. Он пояснил, что размер выплат зависит от страховых взносов работодателей, которые перечислялись с 2002 по 2013 год.

