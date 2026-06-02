Родителям дали советы, как не потерять ребенка в общественных местах

Родителям нельзя оставлять детей одних в местах массового пребывания людей даже на минуту, заявил в беседе с «Радио 1» подполковник полиции Сергей Туранов. По его словам, важно не терять ребенка из виду и не отвлекаться на гаджеты.

Самая частая причина, по которой ребенок теряется в городе, — буквально несколько секунд, пока родитель отвлекся на телефон или разговор. Нужно научить своих детей обращаться за помощью к кассирам, сотрудникам охраны, а также объяснить, что не стоит бояться сотрудников полиции и Росгвардии — они являются теми, кто может помочь и защитить, — отметил Туранов.

Он посоветовал установить мобильное приложение по отслеживанию местоположения ребенка или приобрести GPS-брелок. Кроме того, важно рассказать ему, как пользоваться номером 112 и помочь выучить домашний адрес, телефоны и данные родителей.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве помогли найти и вернуть родителям заблудившегося мальчика на севере столицы. Четырехлетний ребенок ушел с территории детской площадки.