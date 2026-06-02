ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 14:58

«Подражает Трампу»: политолог о попытке Мадьяра обвинить Орбана в коррупции

Политолог Самонкин: Мадьяр надеется удержать власть благодаря нападкам на Орбана

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр надеется удержать власть благодаря нападкам на экс-главу правительства страны Виктора Орбана, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, политик верит, что чем больше уколов будет делать в сторону предшествующей власти, тем выше вероятность продержаться дольше на своем посту.

В Венгрии идут грязные политические технологии. Считается, чем больше уколешь предыдущую власть, тем больше вероятность, что тебя не тронут и ты долго продержишься на своем посту. То есть каждый новый политик, который приходит к власти в европейской стране, почему-то пытается всячески заверить, что он будет лучше, прогрессивнее, креативнее. Они все хотят подражать Дональду Трампу (глава Белого дома. — NEWS.ru), смотрят на успех президента США, как он сражается со старым истеблишментом и с огромным количеством компроматов в отношении него, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что история с позолоченными предметами роскоши, которую сейчас тиражирует Мадьяр, появилась еще во времена президентства экс-украинского лидера Виктора Януковича. По его словам, образы с «золотыми унитазами» использовались для раскачивания протестов в стране в 2013–2014 годах.

Тема с золотыми унитазами пошла с Украины. Слухи о таких предметах роскоши распространяли во время Евромайдана в 2013–2014 годах как символы коррупции Януковича. Именно эти образы использовались для мобилизации протеста против президента. Нынешняя власть на Украине погрязла в еще больших долгах. Тот же самый президент страны Владимир Зеленский, его жена, Андрей Ермак (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) — все воруют и похлеще, чем при Януковиче. У Мадьяра сейчас главная задача — полностью переформатировать некую национальную идею, показать, что при Орбане была самая высокая коррупция. А-ля сейчас она снизится, и действующий премьер будет думать исключительно о национальных интересах, построит снова великую Венгрию на столпах дружбы и доброго соседства, — заключил Самонкин.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Мадьяр записал видеообращение из уборной, однако это было неуместно. Он раскритиковал кадры, сделанные главой правительства в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
Виктор Орбан
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.