«Подражает Трампу»: политолог о попытке Мадьяра обвинить Орбана в коррупции

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр надеется удержать власть благодаря нападкам на экс-главу правительства страны Виктора Орбана, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, политик верит, что чем больше уколов будет делать в сторону предшествующей власти, тем выше вероятность продержаться дольше на своем посту.

В Венгрии идут грязные политические технологии. Считается, чем больше уколешь предыдущую власть, тем больше вероятность, что тебя не тронут и ты долго продержишься на своем посту. То есть каждый новый политик, который приходит к власти в европейской стране, почему-то пытается всячески заверить, что он будет лучше, прогрессивнее, креативнее. Они все хотят подражать Дональду Трампу (глава Белого дома. — NEWS.ru), смотрят на успех президента США, как он сражается со старым истеблишментом и с огромным количеством компроматов в отношении него, — пояснил Самонкин.

Он отметил, что история с позолоченными предметами роскоши, которую сейчас тиражирует Мадьяр, появилась еще во времена президентства экс-украинского лидера Виктора Януковича. По его словам, образы с «золотыми унитазами» использовались для раскачивания протестов в стране в 2013–2014 годах.

Тема с золотыми унитазами пошла с Украины. Слухи о таких предметах роскоши распространяли во время Евромайдана в 2013–2014 годах как символы коррупции Януковича. Именно эти образы использовались для мобилизации протеста против президента. Нынешняя власть на Украине погрязла в еще больших долгах. Тот же самый президент страны Владимир Зеленский, его жена, Андрей Ермак (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) — все воруют и похлеще, чем при Януковиче. У Мадьяра сейчас главная задача — полностью переформатировать некую национальную идею, показать, что при Орбане была самая высокая коррупция. А-ля сейчас она снизится, и действующий премьер будет думать исключительно о национальных интересах, построит снова великую Венгрию на столпах дружбы и доброго соседства, — заключил Самонкин.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Мадьяр записал видеообращение из уборной, однако это было неуместно. Он раскритиковал кадры, сделанные главой правительства в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка.